Venezuelas høyesterett suspenderer riksadvokaten

Diaz har vært en av president Nicolás Maduro mest frittalende kritikere og har gjentatte ganger forsøkt å stoppe opprettelsen av den Maduro-kontrollerte forsamlingen.

– Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati. Det er fortsatt enkelte spor av det. Men dessverre er det slik at dersom vi fortsetter ned dette sporet, vil vi tape alle former for demokrati, sa hun tidligere denne uka på en pressekonferanse i sitt kontor i hovedstaden Caracas.

I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.

(©NTB)