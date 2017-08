Afghanistans president fordømmer Taliban-angrep

Personene ble skutt lørdag morgen etter at Taliban tok kontroll over et område i Sayad-distriktet, sier Zahir Wahdat, guvernør i Sari Pul-provinsen. Ifølge ham er det flere kvinner og barn blant de drepte.

President Ghani fordømmer angrepet på de sivile og kaller det for et «direkte brudd på menneskerettighetene og en krigsforbrytelse».

Også afghanske sikkerhetsstyrker er blant de drepte, ifølge Wahdat.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, men nekter for at sivile er drept.

Angrepet fant sted i en landsby som ligger i en svært øde del av landet, der både IS- og Taliban-opprørere holder til.

