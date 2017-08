Terrormistenkt i Sydney løslatt 

En 39-åring er løslatt mot kausjon, opplyser australsk politi søndag.

Han er ikke siktet for brudd på landets terrorlover, men siktes for ulovlig befatning med våpen.

Mannen ble pågrepet 30. juli da politiet gikk til aksjon flere steder i Sydney.

Til sammen fire menn ble pågrepet i aksjonen, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep.

Også en annen av de fire, en 50 år gammel mann, er fra før av løslatt. Han ble løslatt tirsdag og er ikke siktet i saken.

To andre menn på 49 og 32 år er fortsatt siktet for å ha planlagt et terrorangrep og skal møte i en rettshøring i Sydney fredag. De risikerer livstid i fengsel dersom de blir tiltalt og dømt.

Ifølge politiet skal de to ha forsøkt å plassere en hjemmelaget bombe ombord i et passasjerfly fra Etihad Airways som skulle fly fra Sydney forrige måned. Terrorplanen var ifølge politiet IS-styrt.

