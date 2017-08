Insektmiddel funnet i egg i Frankrike

13 forsyninger av infiserte egg er funnet ved to matforedlingsbedrifter, heter det i en uttalelse fra det franske landbruksdepartementet mandag.

Det fremkommer ikke av uttalelsen om eggene har havnet i matvarer som er sendt ut til butikkene.

Det var tidligere denne måneden at nederlandske myndigheter kunngjorde funn av insektmiddelet fipronil i egg fra 17 hønsefarmer. Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

Alle de berørte hønsefarmene i Nederland var kunder av et firma som behandlet besetningene med avlusningsmiddelet Dega-16. Middelet ble tilsatt fipronil, et vanlig virkestoff for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon.

Nederland produserer om lag 10 milliarder egg i året. 60–70 prosent av produksjonen blir eksportert til Tyskland, der nederlandske egg ble fjernet fra butikkene før helgen. Nederlandske egg er også blitt trukket fra markedet i Nederland, Belgia, Sveits og Sverige.

Millioner av høns kan bli avlivet i Nederland som følge av saken.

