Israel planlegger å stenge Al Jazeeras kontor i landet

Det opplyser det israelske kommunikasjonsdepartementet søndag – uten å spesifisere når dette vil bli gjennomført.

Kommunikasjonsdepartementet varsler også at israelske kabel-TV-selskaper vil bli bedt om å blokkere TV-kanalen, som eies av Qatar.

Al Jazeera er et «verktøy» for IS, Hamas, Hizbollah og Iran, hevder kommunikasjonsminister Ayoob Kara, som er medlem av statsminister Benjamin Netanyahus konservative Likud-parti.

Uforstående

TV-kanalen stiller seg uforstående til regjeringens plan og sier den vil gå juridiske skritt for å hindre at kontoret i Israel stenges.

En talsmann for Al Jazeera forsvarer kanalens dekning av konflikten mellom israelerne og palestinerne. Han kaller dekningen profesjonell og objektiv.

Meldingen om at Israel vil stenge ned Al Jazeera, kommer etter at Netanyahu i forrige uke sa han vil utvise TV-kanalen.

– Al Jazeera fortsetter å mane til vold rundt Tempelhøyden, skrev Netanyahu på Facebook.

Det har vært store protester i Jerusalem som følge av at Israel satte opp metalldetektorer ved inngangen til Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden og der al-Aqsa-moskeen ligger.

Kritikk

Journalistorganisasjonen Commitee to Protect Journalists (CPJ) kritiserer Israels planer.

– Å sensurere Al Jazeera eller å stenge kontorene deres, vil ikke føre til stabilitet i regionen, men det vil sørge for at Israel havner i samme selskap som noen av pressefrihetens verste fiender i regionen, sier Sherif Mansour, CPJs leder for Midtøsten og Nord-Afrika.

– Israel bør skrinlegge disse udemokratiske planene og tillate Al Jazeera og alle journalister å rapportere fritt fra landet og områder de okkuperer, sier han.

Saudi-Arabia og Jordan har nylig stengt Al Jazeeras lokale kontorer. De to landene har også, i likhet med De forente arabiske emirater og Bahrain, blokkert TV-kanalen. De fire landene har siden juni boikottet Qatar, som de anklager for å støtte terrorisme og ha for tette bånd til Iran.

