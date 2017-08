Millioner av høns må trolig avlives i EU

Den nederlandske landbruksorganisasjonen LTO sier at millioner av høns fra 150 hønsefarmer rundt om i landet kan bli avlivet i tillegg til de 300.000 som allerede er destruert.

Millioner av egg som kan være infisert av et insektmiddel, er trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Middelet, fipronil, er potensielt skadelig for mennesker.

Belgias landbruksminister Denis Ducarme har bedt landets mattilsyn legge fram en full rapport innen tirsdag om hvorfor de øvrige EU-landene først fikk beskjed 20. juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni.

Belgia er kommet under økende press fra Tyskland og Nederland, og landbruksminister Ducarme lover å legge fram alle opplysninger. Egg fra 57 belgiske produsenter er blitt stanset som en preventivt tiltak, om lag en firedel av landets hønsefarmer.

Fipronil er et veterinærpreparat som er svært vanlig, og som brukes mot lopper, lus og midd. Det skal være det nederlandske selskapet Chickfriend som har forsynt hønsefarmer med middelet for å behandle høns mot røde lus, en plagsom parasitt for hønsefugler.

