Nord-Korea avviser atomforhandlinger

Sanksjonene som ble enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet i helgen, innebærer en skjerping av straffetiltakene mot Pyongyang og skjer som følge av de siste rakettoppskytingene.

– Vi kommer ikke til å legge vårt atomprogram, som er selvforsvarende og et avskrekkende, på forhandlingsbordet mens USA truer oss, heter det i en uttalelse viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Vi kommer aldri til å ta et eneste skritt tilbake fra å styrke vår atommakt, heter det videre.

Deretter truer diktaturet med å hevne seg på USA «tusenvis av ganger».

– Vi er klare til å gjengjelde mot USA på mye kraftigere måter slik at de får betale prisen for den voldelige kriminaliteten landet har utført mot vårt land og vårt folk.

Uttalelsen kommer mens Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho deltar på det utvidede forumet til Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN). Der er også USAs utenriksminister Rex Tillerson, som avslo muligheten til snarlige forhandlinger med Nord-Korea med begrunnelsen at de nye sanksjonene er et tegn på at verdenssamfunnet har sett seg lei på landets atomvåpenambisjoner.

– Det beste signalet Nord-Korea kan sende om at de er klare for forhandlinger, er at de stopper disse rakettestene, sier Tillerson.

