Studie: Økende andel barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan

Å gifte bort døtrene kan lette den økonomiske situasjonen for familier på flukt. Dessuten er det et utbredt syn at ekteskapet beskytter en jentes ære i en sårbar situasjon.

I 2015 utgjorde mindreårige bruder i alderen 13 til 17 år nesten 44 prosent av alle syriske kvinner som giftet seg i Jordan det året. I 2010 var andelen 33 prosent.

Utviklingen kommer ikke overraskende med tanke på det store antallet syrere som har flyktet fra hjemlandet siden krigen brøt ut våren 2011. Jordanske myndigheter anslår at det har ankommet rundt 1,3 millioner flyktninger til landet, mens FN har registrert 680.000 syriske flyktninger i Jordan.

Både FN og jordanske myndigheter venter at syrerne kommer til å leve i eksil i flere år. De påpeker at utviklingen i barneekteskap er skadelig for både flyktningene og det jordanske samfunnet.

Barneekteskap fører til at enda flere syriske jenter mister muligheten til skolegang, og bidrar også ofte til å videreføre fattigdom.

