Trump hevder støtten er sterkere enn noen gang

Også ferietid er twittertid for Donald Trump, og i morgentimene mandag fyrte han av en lang rekke fra sitt golfsted i New Jersey.

En rød tråd var påstanden om at han nyter bredere støtte i befolkningen enn noen gang tidligere, til tross for at målinger mener det stikk motsatte.

– Grunnfjellet er langt større og sterkere enn noen gang (til tross fake news-målinger), tvitret presidenten.

Han serverte også noen tirader mot den vanlige gjengen med det han kaller fake news-medier, anerkjente tungvektere som CNN, CBS, NBC, ABC, New York Times og Washington Post.

Trump kritiserte særlig New York Times for en artikkel i helgen om at noen republikanere, blant dem visepresident Mike Pence, ser fram mot valget i 2020 – uten Trump.

Pence har på det iherdigste tatt avstand fra oppslaget.

