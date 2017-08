Fransk bonde får betinget fengsel for å ha hjulpet migranter over grensen

Retten i Aix-en-Provence ila aktivisten Cedric Herrou fire måneders betinget fengsel, halvparten av det påtalemyndigheten hadde krevd.

– Dette er en advarsel. Hvis du blir dømt igjen, risikerer du å måtte sitte inne hele perioden, sa dommeren.

Herrou var ingen angrende synder da han kom ut av rettslokalet, der et 30-talls tilhengere ventet på ham.

Herrou sa at han ville anke dommen til en høyere rettsinstans og at han vil fortsette kampen for å hjelpe migranter fra fengselet hvis han må. Han fastholder at det er den enkelte borgers plikt å gjøre noe for andre, når staten feiler.

Olivenbonden er en kjent figur i Roya Citoyenne, en forening som jobber for å hjelpe migranter. I den opprinnelige dommen fra februar, den som nå ble anket, ble Herrou ilagt en bot på 3.000 euro.

