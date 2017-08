Jordskjelv sørvest i Kina

Det opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tirsdag ettermiddag. Det er foreløpig ingen meldinger om skadde eller materielle ødeleggelser.

Skjelvet rammet et sted rundt 280 kilometer nord for provinshovedstaden Chengdu, ifølge USGS. Området skal ikke ligge langt fra stedet der et jordskjelv med styrke 8,0 rammet i 2008 og tok livet av 87.000 mennesker.

Kina opplever jordskjelv med jevne mellomrom, særlig de fjellrike områdene i vest og sørvest.

(©NTB)