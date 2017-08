Saudiledet koalisjon lemper på blokade av drivstoff til FN-fly i Jemen

Forrige uke ble det kjent at koalisjonen hindrer leveransene av nødhjelp med to fly fra Jordan til Jemens opprørskontrollerte hovedstad Sana. Koalisjonen og den saudistøttede jemenittiske regjeringen nektet nemlig FN å transportere drivstoff fra regjeringskontrollerte Aden til Sana, ifølge FNs utviklingsprogram.

Mandag kveld opplyser FN-talsmann Stephane Dujarric at drivstoff denne uka skal bli fraktet fra Aden til hovedstaden. Han legger til at FN er på jakt etter en permanent ordning for å sikre jevnlige drivstoffleveranser til nødhjelpsflyene.

Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, ifølge FN. Hele 7 millioner mennesker er truet av hungersnød, og i slutten av april ble det erklært koleraepidemi i landet. Siden har over 430.000 mennesker blitt smittet, mens nesten 2.000 mennesker har mistet livet.

FN-talsmannen understreker at alle parter i konflikten hindrer nødhjelpsleveranser til det jemenittiske folk.

Helsevesenet har brutt sammen under krigen mellom Saudi-Arabia og allierte, som støtter den internasjonalt anerkjente presidenten, og de jemenittiske houthi-opprørerne som tok kontroll over Sana for snart tre år siden.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt, og FNs forsøk på å få i stand fredssamtaler ligger tilsynelatende i grus.

(©NTB)