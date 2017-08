Spania ønsker felles eurosonebudsjett

– Spania støtter en europeisk finansminister og et europeisk budsjett som gradvis vil bringe levekårene og velstanden sammen for alle europeiske land, sa statsministeren mandag.

Rajoy skal delta på toppmøtet i Paris 28. august. Der vil også statslederne for Frankrike, Tyskland og Italia være.

Det er Frankrikes president Emmanuel Macron som har fremmet forslaget om å ha en felles finansminister og felles budsjett for de 19 landene i eurosonen. Ifølge Tysklands statsminister Angela Merkel er Tyskland åpen for begge forslagene – hvis «forholdene ligger til rette» for det.

– Vi vil selvfølgelig vurdere en felles finansminister hvis omstendighetene er de rette, med en riktig balanse mellom risiko, gjeldsansvar og makt til å diktere politikken, sa Merkel i en tale i juni.

