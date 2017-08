– 10.000 jemenitter med behov for behandling i utlandet døde på ett år

Flyplassen i den opprørskontrollerte hovedstaden ble stengt for ett år siden. Stengingen har bidratt til at rundt 10.000 jemenitter har mistet livet fordi de ikke har fått fly ut av landet for å få nødvendig medisinsk behandling. Det kommer fram i en felles uttalelse fra 15 bistandsorganisasjoner på årsdagen for stengingen 9. august, blant dem Flyktninghjelpen, Care og Redd Barna.

– Tusenvis av jemenitter med sykdommer som kunne ha blitt behandlet, har mistet livet som følge av dette, sier Mutasim Hamdan, Flyktninghjelpens landdirektør i Jemen.

Tallet som organisasjonene oppgir, har sin opprinnelse fra helsedepartementet i Jemen.

Tallet er vanskelig å få bekreftet, men organisasjonene påpeker at estimatet er av noenlunde samme størrelse som antall mennesker som ifølge FN har blitt drept som direkte følge av krigshandlinger siden mars 2015. De anslagsvis 10.000 som har dødd, representerer de skjulte ofrene i konflikten i landet, heter det i fellesuttalelsen fra de 15 organisasjonene. De kommer i tillegg til de mange jemenittene som er blitt drept i bombeangrep og andre krigshandlinger i det lutfattige landet.

Før konflikten brøt ut, dro anslagsvis 7.000 jemenitter til utlandet via flyplassen i Sana hvert år for å få tilgang til nødvendig legehjelp, ifølge tall fra FNs nødhjelpsorgan OCHA.

(©NTB)