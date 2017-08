– Politiet aksjonerer mot bygning vest for Paris

utenriks

To tjenestemenn opplyser at den pågående aksjonen i forstaden Sartrouville, vest for den franske hovedstaden, er knyttet til etterforskningen av angrepet tidligere onsdag.

I Paris-forstaden Levallois-Perret ble seks soldater skadd da en bil kjørte dem ned onsdag morgen. En mann er pågrepet, og franske myndigheter har bekreftet at den pågrepne er den samme som sto bak bilangrepet.

Tjenestemennene sier de jobber med å bekrefte gjerningsmannens identitet, og at det er uklart om han bodde i boligen som nå gjennomsøkes.

Begge de to tjenestemennene uttaler seg anonymt, ettersom de ikke har tillatelse til å kommentere den pågående etterforskningen.

Tungt bevæpnet politi er observert i det de gikk inn og ut av bygget.

