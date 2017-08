Franske myndigheter: Gjerningsmann pågrepet etter bilangrep mot soldater

utenriks

Philippe bekrefter ifølge Reuters at mannen som er pågrepet, er den samme som tidligere onsdag kjørte ned seks soldater i Paris-forstaden Levallois-Perret.

En fransk tjenestemann bekrefter det samme overfor AP, og legger til at mannen ble såret da politiet skjøt mot ham under pågripelsen.

Pågripelsen fant sted på A16-motorveien nord for Paris. Den pågrepnes tilstand er ukjent, og så langt foreligger det ingen opplysninger om mannens identitet.

Seks skadd

Soldatene ble påkjørt i forstaden Levallois-Perret, nordvest for Paris, i 8-tiden onsdag morgen. To soldater fikk alvorlige skader, mens fire ble lettere skadd.

Politiet innledet jakt på føreren, som ifølge øyenvitner kjørte en mørk BMW og var alene i bilen. Samtidig åpnet fransk påtalemyndighets antiterrorenhet formell etterforskning.

– Det er beordret etterforskning rundt drapsforsøk i forbindelse med en terrorhandling, skriver påtalemyndighetens kontor i Paris i uttalelse.

Innenriksminister Gerard Collomb sier bilangrepet ble gjort med overlegg, og at det ble utført av en mann som handlet alene.

Fordømmer angrepet

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly fordømmer bilangrepet.

– Hendelsen, som politiet mener ble gjort med overlegg, påvirker ikke soldatenes innsats for å sikre det franske folk, sier Parly.

Hun omtaler hendelsen som «en feig handling», og hun mener den er bevis på at de ekstra sikkerhetstiltakene som er iverksatt de siste årene, er «enda mer nødvendige enn tidligere».

Også ordføreren i forstaden Levallois-Perret, Patrick Balkany, mener dette var en handling som ble utført med overlegg. Overfor fjernsynskanalen BFM kaller han angrepet «motbydelig».

– Ventet på å angripe

To polititjenestefolk opplyser at politiet sjekket opptak fra videokameraer i området nær rådhuset i Levallois for å identifisere kjøretøyet og spore opp sjåføren.

De to politikildene viser til øyenvitner som har fortalt at de så en mørk BMW med én person som sto i en blindvei nær en bygning soldatene pleier å bruke. Den ene av tjenestefolkene sier angriperen slo til idet en gruppe soldater kom ut fra bygningen og var på vei til kjøretøyene sine i forbindelse med vaktbytte.

Akselererte raskt

Ordfører Patrick Balkany oppgir samme hendelsesforløp:

– Bilen akselererte svært raskt da soldatene kom ut av bygningen, sier Balkany.

Soldatene tilhører sikkerhetsstyrken Sentinelle som ble opprettet etter IS-angrepene i Paris i november 2015 da 130 personer ble drept.

Innenriksminister Collomb sa under et besøk hos de skadde soldatene ved Begin-militærsykehuset nær Paris onsdag at dette var sjette gang at soldater i Sentinelle-styrken har blitt utsatt for angrep.

Forsvarsminister Parly, som var med Collomb under besøket, sa myndighetene har mottatt «betryggende» nyheter om soldatene som ble alvorligst skadd. De seks soldatene ble påført skader i ansikt, knær, hender og armer, la hun til.

– Høyt trusselnivå

Statsminister Philippe sier onsdag ettermiddag at til tross for et fortsatt høyt trusselnivå, holder myndighetene fast ved planen om å oppheve unntakstilstanden som ble innført etter angrepene i Paris i 2015.

En ny, omstridt lov som skjerper allerede eksisterende sikkerhetslover, ble vedtatt i Senatet tidligere i juli. Den skal debatteres i underhuset i oktober. Philippe sier loven, som erstatter unntakstilstanden, vil være tilstrekkelig.

Unntakstilstanden skal etter planen oppheves 1. november.

