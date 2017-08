Kenyas valgkommisjon avviser fusk

utenriks

– Det var ingen ekstern eller intern innblanding i systemet før, under eller etter valget, heter det fra kommisjonen onsdag kveld.

Uttalelsen kommer etter at opposisjonsleder og presidentkandidat Raila Odinga hevdet at valgresultater fra avstemningen tirsdag var blitt hacket og manipulert.

Han hevder også at myndighetene ikke har lagt fram blanketter underskrevet av observatører ved samtlige valglokaler, noe myndighetene er forpliktet til å gjøre.

Minst tre personer ble onsdag drept i opptøyer.

Med over 96 prosent av stemmene talt opp ligger sittende president Uhuru Kenyatta an til seier over utfordrer Odinga.

