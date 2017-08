Politiet åpnet ild under valgprotest i Kenya – opptøyer flere steder

Regionspolitisjef Leonard Katana sier politiet løsnet skudd onsdag formiddag da demonstranter støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.

I byen Kisumi vest i Kenya brukte politiet tåregass mot demonstrantene som satte fyr på bildekk og politisperringer i sinne over valgresultatet, som viser at sittende president Uhuru Kenyattas ligger an til å vinne.

Et politihelikopter fløy over demonstrantene og bevæpnet sikkerhetspoliti kom til stedet med skjold og batonger. Flere lastebiler med vann ble tilkalt for å slokke brannene.

– Dersom Raila ikke er president, kan vi ikke oppnå fred, sa en av demonstrantene like før politiet brukte tåregass og demonstrantene måtte løpe i dekning.

Onsdagens opptøyer skjedde i nabolaget til byen Kondele – der voldelige sammenstøt oppsto i forbindelse med valget i 2007. Demonstrantene ropte «ingen Raila, ingen fred».

Også i Mathareslummen i hovedstaden Nairobi satte demonstranter fyr på dekk og plasserte steiner i veien i protest mot valgresultatet.

Ifølge Sebastian Omolo brøt kaoset ut rett etter at opposisjonsleder Raila Odinga i en tv-tale kalte valgresultatet for et «angrep på demokratiet».

I talen påstår Odinga at valgresultatene er falske og hevder hackere har infiltrert valgkommisjonens database og manipulert resultatene.

