Tillerson maner til ro etter Trumps trusler mot Nord-Korea

– Jeg tror ikke at det finnes noen overhengende trussel fra Nord-Korea, sier Tillerson onsdag.

– Amerikanerne bør sove godt om nettene, tilføyer Trumps utenriksminister.

Tillerson forsøker videre å forklare tankegangen bak sjefens advarsel til Pyongyang dagen før.

– Presidenten sender et sterkt budskap til Nord-Korea i et språk som Kim Jong-un kan forstå, fordi han tilsynelatende ikke forstår diplomatiets språk, sier Tillerson og tilføyer:

– Jeg tror presidenten bare ønsket å være tydelig overfor det nordkoreanske regimet om at USA har en ubestridt evne til å forsvare seg selv, og at det akter å forsvare seg selv og sine allierte.

Trump lovet at Nord-Korea ville bli møtt med «ild og vrede av et slag som verden aldri har sett før», dersom ikke atomvåpenprogrammet stanses. Etter få timer svarte en uidentifisert talsmann for hæren i Pyongyang med å kunngjøre planer om å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam.

(©NTB)