Abbas strammer inn på bruken av internett

Både journalistforeninger og menneskerettighetsaktivister på Vestbredden klager over en lov om såkalt «elektronisk kriminalitet» som president Abbas fikk vedtatt i all hemmelighet 24. juni, skriver nettstedet The electronic intifada.

Uten offentlig debatt trådte loven i kraft to uker senere.

En gruppe som overvåker digitale rettigheter i araberverdenen, Social Media Exchange, har oversatt de mest problematiske delene av loven.

Det heter blant annet at netthandlinger som skader «nasjonal enhet» eller «den sosiale harmoni», kan straffes med hardt arbeid i tre-15 år. Den som på nett krenker «væremåten i det offentlige rom», kan bli fengslet i inntil ett år og bli ilagt en bot på vel 50.000 kroner.

Loven krever også at internettleverandørene samarbeider med myndighetene og samler, lagrer og deler informasjon om brukerne. Justisministeren kan med loven i hånd blokkere ethvert nettsted, og riksadvokaten kan overvåke og ta opp all nettkommunikasjon som anses nødvendig under en etterforskning.

