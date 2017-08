Aksjonerer i Belgia og Nederland etter eggskandale

utenriks

De to er sjefene i et selskap som mistenkes å ha brukt insektmiddelet fipronil i hønsefarmer, ifølge påtalemyndigheten i Nederland.

Belgiske og nederlandske myndigheter aksjonerer torsdag mot flere steder i de to landene, etter at det tidligere i august ble funnet spor av insektmiddelet i egg fra flere nederlandske hønsefarmer.

– I forbindelse med fipronil-saken gjennomføres det flere raid, sier en talskvinne for påtalemyndigheten i byen Antwerpen i Belgia.

Også i Nederland opplyser påtalemyndigheten at de aksjoner flere steder i forbindelse med etterforskningen av eggskandalen.

– I samarbeid med Belgia gjennomføres det flere raid, sier talskvinne Marieke van der Molen til nyhetsbyrået AFP. Hun kommer ikke med ytterligere detaljer.

Flere hønsefarmer

Millioner av egg som kan inneholde insektmiddelet fipronil, er trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Flere titalls hønsefarmer i Belgia og Nederland er inspisert, og millioner av høns kan bli avlivet.

Det var tidligere denne måneden at nederlandske myndigheter kunngjorde funn av fipronil i egg fra 17 hønsefarmer. Eggene inneholdt for høye verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd. En større gransking er underveis i både Belgia og Nederland.

– Flere enn tidligere

Torsdag opplyser det britiske mattilsynet at om lag 700.000 egg som kan inneholde fipronil er importert til Storbritannia.

– Det er sannsynlig at antallet egg som har kommet til Storbritannia er nærmere 700.000, enn de 21.000 vi tidligere trodde var importert, opplyser det britiske mattilsynet torsdag.

Det utgjør rundt 0,007 prosent av eggene som konsumeres årlig i Storbritannia. Tidligere i uka opplyste det britiske mattilsynet at det undersøker distribusjonen av egg som kan inneholde insektmiddelet fipronil.

Mattilsynet opplyser at eggene ikke er solgt individuelt, men er å finne i ferdigmat, som for eksempel smørbrød og salater. De resterende eggene trekkes fra markedet. Mattilsynet opplyser at ettersom det gjelder svært få egg, er det lite sannsynlig at eggene som kan inneholde insektmiddelet utgjør en helsefare.

