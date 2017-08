utenriks

Politiet opplyser til BBC at to kvinner i bussens toppetasje er fastklemt, men at begge er ved bevissthet.

Avisen Metro melder at det er uklart hvor mange som er skadd, men at nødetatene har tatt hånd om flere personer på stedet.

Hendelsen skjedde i gaten Lavender Hill i Battersea sørvest i byen, ikke langt unna jernbanestasjonen Clapham Junction.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 6.55 lokal tid, ifølge BBC.

(©NTB)