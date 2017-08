IOM: Tusen migranter reddet i Niger siden april

utenriks

– I alt 1.000 migranter har blitt reddet siden april i år nord i Niger som følge av søk- og redningsoperasjoner, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Flere farlige ruter blir brukt av smuglere, heter det videre i organisasjonens uttalelse.

I mai og juni ble 52 migranter funnet døde i ørkenen på vei mot Libya. 50 andre som ble meldt savnet i slutten av juni, er mest sannsynlig døde, fastslår IOM.

Det store flertallet av migranter som ankommer Europa for tiden, er folk fra Afrika sør for Sahara som rømmer fra håpløse levekår på leting etter et bedre liv i Europa. I Libya håper de å komme seg på en båt til Italia. Men de fleste av dem har ikke rett til asyl og risikerer å bli sendt hjem igjen.

