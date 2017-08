Iransk skribent flyktet til Israel i frykt for straffeforfølgelse

utenriks

Neda Amin holdt pressekonferanse kort tid etter at hun ankom Israel fra Tyrkia, hvor hun har bodd siden 2014.

32-åringen forteller at hun forlot Iran etter å ha blitt truet med fengsel for å ha skrevet kritiske tekster om regjeringen i Teheran.

Årsaken til at hun nå har reist til Israel, er at tyrkiske myndigheter nylig fortalte henne at hun kom til å bli deportert til Iran, opplyser Amin.

Bloggeren møtte pressen sammen med David Horovitz, redaktør i Times of Israel, som har publisert tekstene hennes og som hjalp til med å få henne til landet.

Horovitz forteller at han følte nettavisen hadde en forpliktelse overfor Amin, og at han kontaktet relevante israelske myndigheter om saken.

– Jeg er veldig glad. Det er som om Israel er mitt land. Jeg tror det er mitt land, og jeg føler at jeg er trygg nå, sier 32-åringen, som blogger for Times of Israels persiskspråklige utgave.

Innenriksdepartementet opplyser at Amin har turistvisum til Israel. Iraneren håper hun kan bli i Israel.

– Jeg var i så stor fare, livet var så vanskelig, og jeg ble forfulgt, så til slutt tilbød staten Israel meg denne muligheten, sier skribenten.

Neda Amin har skrevet flere bøker om sosiale forhold og kvinners rettigheter i Iran. Israel og Iran er bitre fiender. Iranske myndigheter støtter militser som Hizbollah og Hamas, som har tatt til orde for å ødelegge den jødiske staten.

