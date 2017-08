Minst 56 døde da menneskesmuglere kastet 300 afrikanere i havet

utenriks

I tillegg er over 30 personer savnet etter hendelsene det siste døgnet, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i en pressemelding torsdag.

De overlevende, som kommer fra Etiopia og Somalia, klarte å ta seg til en strand sør i det krigsherjede Jemen.

En talsperson for IOM sier til AFP torsdag kveld at minst seks mennesker druknet tidligere på dagen da 180 etiopiere ble tvunget ut av båten og ned i grov sjø. Ytterligere 13 er savnet. De fleste etiopierne var tilsynelatende tenåringer og unge voksne, ifølge IOM.

Torsdagens hendelse fant sted dagen etter at over 120 somaliske og etiopiske migranter og flyktninger skal ha blitt tvunget til å hoppe i havet utenfor Jemen. Menneskesmuglerne jaget dem ut av båten i et forsøk på å unngå å bli tatt av lokale myndigheter, ifølge IOM.

Minst 50 av båtens passasjerer er funnet døde, mens 22 personer fortsatt er savnet, opplyser organisasjonen.

Tilbake til Somalia

IOMs team, som samarbeider med Røde Kors, fant 29 lik langs kysten i Shabwa. Provinsen kontrolleres av de jemenittiske regjeringsstyrkene som støttes av Saudi-Arabia og USA.

De døde ble funnet i graver som overlevende hadde gravd, ifølge en uttalelse fra FN-organet. 25 overlevende fikk helsehjelp på stranden.

– Smuglerne dyttet med overlegg migrantene ned i sjøen siden de fryktet å bli pågrepet av myndighetene straks de kom fram til kysten, sier IOMs nødhjelpsarbeider i Aden til AFP.

De overlevende fortalte også at smuglerne allerede hadde dratt tilbake til Somalia.

Humanitær krise

Over 255.000 somaliske flyktninger oppholder seg ifølge UNHCR i Jemen. Det lutfattige landet helt sør på den arabiske halvøy herjes av en krig som har kostet tusenvis av menneskeliv og drevet millioner på flukt.

IOM anslår at rundt 55.000 migranter likevel har forlatt Afrikas Horn med kurs for Jemen så langt i år, flesteparten av dem med mål om å finne seg arbeid i de rike Golf-landene. Over 30.000 av dem antas å være under 18 år.

– Lidelsene for migrantene på denne migrasjonsruten er enorme. For mange unge mennesker betaler smuglere med et falskt håp om en bedre framtid, sier Laurent de Boeck, IOMs Jemen-sjef.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse torsdag at han er sorgtynget som følge av drukningene.

Blodig krig

Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, ifølge FN. Hele 7 millioner mennesker er truet av hungersnød, og i slutten av april ble det erklært koleraepidemi i landet. Det er registrert 474.000 mistenkte koleratilfeller i landet, mens nesten 2.000 mennesker har dødd av sykdommen.

En saudiledet koalisjon har siden mars 2015 ført krig mot den jemenittiske houthi-militsen. Opprørerne kontrollerer store deler av Jemen og fordrev den internasjonalt anerkjente regjeringen og presidenten fra hovedstaden Sana for snart tre år siden.

