Nordkoreansk angrepsplan mot Guam klar i august

Planen skal være å gjennomføre et rakettangrep mot stillehavsøya rundt midten av inneværende måned for så å avvente ytterligere beskjeder fra forsvarsledelsen.

– Det er ikke mulig å føre dialog med en type som er så blottet for fornuft. Det eneste språket han forstår, er ren makt, sa general Kim Rak-gyom i den nordkoreanske hæren, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Tidligere har USAs president Donald Trump sagt at om Nord-Korea fortsetter å true USA, vil landet bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett».

– Trump kom med masse nonsens om ild og vrede og ser ikke ut til å ha forstått alvoret i den pågående situasjonen, sa Kim.

Generalen sa at de planlegger å avfyre fire Hwasong 12-raketter over Japan. Planen er at de skal treffe sjøen rundt 3–4 mil unna det amerikanske territoriet på Guam.

Det planlagte angrepet blir sendt til landets leder Kim Jong-un for vurdering som en «viktig advarsel til USA», heter det i kunngjøringen fra den nordkoreanske hæren.

– Nord-Korea vil tape

Nord-Korea bør stoppe sin overveielse av handlinger som vil lede til «slutten på regimet og ødeleggelse av dets folk», sa USAs forsvarsminister Jim Mattis i en uttalelse onsdag kveld.

– Selv om vårt utenriksdepartement gjør alt de kan for å løse denne globale trusselen med diplomatiske virkemidler, må det gjøres klart at de alliertes militære kombinert har de mest nøyaktige, innøvde og robuste defensive og militære evnene i verden, heter det videre.

Mattis sa videre at Nord-Korea vil tape ethvert våpenkappløp eller konflikt landet setter i gang.

Bekymret

Uttalelsene fra Nord-Korea natt til torsdag er det siste i ordkrigen mellom landene denne uken, og har fått flere statsoverhoder og ledere verden over til å mane partene til ro.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er bekymret over den stadig mer konfronterende retorikken, og han oppfordrer partene til å finne en løsning. Sikkerhetsrådet ber på sin side alle land følge opp de skjerpede sanksjonene mot Nord-Korea som nylig ble vedtatt.

Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner, oppfordrer til tilbakeholdenhet, mens Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel kritiserte den amerikanske presidentens ordvalg.

Frankrike på sin side roser Trumps «besluttsomme» opptreden.

(©NTB)