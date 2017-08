To LHBT-organisasjoner vil ta Trumps soldatforbud til retten

utenriks

LHBT inkluderer lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Søksmålet ble behandlet ved en domstol i Washington på vegne av fem personer som til sammen har tjent i det amerikanske forsvaret i nesten 60 år.

26. juli tvitret Trump at regjeringen ikke vil akseptere at transpersoner tjenestegjør i noen form for militære i USA. Argumentet var at deres tjeneste ga enorme medisinske kostnader og forstyrrelser.

Advokatene som representerer organisasjonene, håper på en rask rettsavgjørelse for å hindre at forbudet trer i kraft.

Transpersoner har siden juni i fjor kunnet tjenestegjøre i det amerikanske forsvaret etter at tidligere forsvarsminister Ash Carter avskaffet forbudet.

– Skaden skjer nå, sa Jennifer Levi, sjef for GLAD Transgender Rights Project.

– Disse personene ble fortalt i juni 2016 at de kunne stå fram og fortsette å tjenestegjøre i full åpenhet, sa Levi.

Forsvarsdepartementet har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer, men tallene som har figurert, er at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersoner i aktiv tjeneste.

