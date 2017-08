Trump erklærer nasjonal opioidkrise

utenriks

– Dette er en alvorlig problem av en art vi aldri tidligere har hatt, sa Trump til pressen da han kunngjorde nasjonal opioidkrise fra sitt golfsted i New Jersey torsdag.

Presidenten lover mer tid, innsats og penger for å få bukt med overdoseepidemien. En narkotikakommisjon oppnevnt av Trump tok nylig til orde for en slik kriseerklæring for å bidra til å håndtere opioidsituasjonen.

Kommisjonen beskrev da antallet overdosedødsfall som "11. september hver tredje uke», skriver Washington Post.

Anslagsvis to millioner amerikanere er avhengige av opioider, som er sterkt vanedannende og brukes som smertestillende. Opioider omfatter flere reseptbelagte medikamenter, i tillegg til heroin og andre ulovlige stoffer som omsettes på det svarte markedet.

Trumps erklæring innebærer at den føderale regjeringen kan fjerne enkelte hindringer og regelverk som vil gjøre det enklere for delstater og andre å sette i verk tiltak. Det kan også presse Kongressen til å bevilge mer penger.

Ikke i noe annet land skriver legene ut resepter på så mye opioid som i USA. Myndighetene anslår at 90 mennesker dør av opioidoverdose i snitt hver dag. Siden 1999 har over 180.000 mennesker dødd på denne måten.

Mange opioidavhengige i USA kjøper piller på det svarte markedet når resepten går tom eller legen sier stopp. Flere går over til heroin eller syntetiske opioider smuglet inn i USA av mexicanske narkokarteller.

(©NTB)