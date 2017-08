17 land berørt av eggskandalen – inkludert Hongkong

utenriks

Også Sveits har mottatt egg fra berørte hønsefarmer, og Ritzau meldte fredag at ytterligere 2 tonn forgiftede egg er funnet i Danmark.

Siden eggskandalen ble offentlig kjent 1. august, er det altså blitt funnet infiserte egg i til sammen 15 EU-land. Flere millioner egg og eggbaserte produkter er blitt trukket fra markedet.

Skandalen dreier seg om funn av insektmiddelet fipronil. Stoffet brukes for å bli kvitt lus og midd fra husdyr, men er forbudt i EU til bruk i matindustrien. Stoffet kan ved inntak av større mengder forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer.

I Frankrike har 250.000 forgiftede egg blitt solgt siden april, men ifølge landets landbruksminister Stephane Travert, er risikoen for forbrukere «veldig lav». Storbritannia melder at de hadde importert 700.000 egg fra nederlandske gårder som er koblet til saken.

Hastemøte i EU

EU-kommisjonen innkaller til hastemøte for å diskutere eggskandalen, opplyser helsekommissær Vytenis Andriukaitis.

– Jeg har foreslått å gjennomføre et møte på høyt nivå og innkalle ministre fra berørte nøkkelland, så vel som representanter fra mattilsynene i alle de berørte medlemslandene så snart vi har fått alle fakta på bordet, opplyser Andriukaitis fredag morgen.

Andriukaitis oppfordrer Nederland, Belgia og Tyskland til å slutte med å legge skylden på hverandre for eggskandalen.

– Vår felles innsats og prioritering nå er å håndtere situasjonen, samle inn informasjon, fokusere på analyse og ta lærdom for å bedre våre systemer og hindre kriminelle handlinger, sier han.

Aksjoner i Belgia og Nederland

Presset mot de to landene i sentrum av skandalen, Nederland og Belgia, øker i takt med flere spørsmål om hvordan eggene ble forgiftet og om hvorvidt forbrukerne har blitt ført bak lyset.

Belgiske og nederlandske myndigheter aksjonerte torsdag mot flere steder i de to landene, etter at det tidligere i august ble funnet spor av fipronil i egg fra flere nederlandske hønsefarmer.

Den felles offensiven kommer til tross for at Belgia har anklaget Nederland for å ha kjent til problemet med fipronil i egg siden november 2016, uten å informere EU om saken før i juli. Det nederlandske mattilsynet avvist anklagen.

To personer ble pågrepet i forbindelse med aksjonene. De er sjefene i et selskap som mistenkes for å ha brukt insektmiddelet fipronil i hønsefarmer, ifølge påtalemyndigheten i Nederland.

(©NTB)