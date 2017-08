utenriks

Byrået siterer politiet, som sier at en buss krasjet inn i en vegg i en tunnel i provinsen Shaanxi. Ulykken skjedde sent torsdag kveld lokal tid da bussen var på vei fra Chengdu til Luoyang – en by sentralt i landet.

De skadde er kjørt til sykehus. Redningsarbeidet pågår fortsatt.

