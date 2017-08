Mattis: – Krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt

utenriks

I California torsdag sa Mattis at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket at USA bruker ressursene på diplomati.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa han.

– Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.

Mattis' kommentarer kom bare timer etter at Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.

– Det er på tide at noen står opp for folket i landet vårt, og for folk i andre land. Så – om noe – var kanskje ikke den uttalelsen kraftig nok, sa Trump som svar på at Nord-Korea avfeide hans advarsler tidligere denne uken.

Deretter sa han at Nord-Korea må «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute som «få andre nasjoner noen gang har vært».

