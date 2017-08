utenriks

En 27 år gammel mann som regnes som den hovedtiltalte, ble fredag dømt til fire års fengsel for å ha organisert en båttur som skulle frakte syriske flyktninger fra Tyrkia til øya Lesvos.

Båten kolliderte med et frakteskip like utenfor kysten av den greske øya.

Båtføreren ble dømt til to års fengsel, mens en tredje mann som fungerte som kontaktperson for familiene, ble dømt til to års betinget fengsel. De tre mennene kom selv til Tyskland som flyktninger.

(©NTB)