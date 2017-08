Trump sender svigersønnen tilbake til Midtøsten

utenriks

President Donald Trump tror det nå finnes en mulighet for å gjenoppta samtalene, opplyser Det hvite hus fredag.

For å undersøke denne muligheten, reiser Kushner, sammen med Trumps Midtøsten-utsending Jason Greenblatt og sikkerhetsrådgiver Dina Powell, til regionen i løpet av de neste dagene.

– Presidenten tror at gjenopprettelsen av ro og den stabiliserte situasjonen i Jerusalem etter den siste krisen på Tempelhøyden-Haram al-Sharif har skapt en mulighet for å fortsette diskusjonene og den streben etter fred som startet tidlig i hans periode, står det i uttalelsen fra Det hvite hus.

De tre skal møte ledere fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Jordan, Egypt, Israel og Palestina for å diskutere «hvordan man på best mulig måte skal støtte fredsinnsatsen», heter det videre.

Det hvite hus opplyser ikke hvilke byer rådgiverne skal besøke eller hvilke dager møtene skal skje. Kushner var med Trump under presidentens Jerusalem-besøk i mai. Rådgiveren var også i juni i Israel og de okkuperte palestinske områdene for å undersøke mulighetene for å gjenoppta fredssamtaler.

Den siste krisen ble utløst i juli etter at tre palestinere med israelsk statsborgerskap skjøt og drepte to israelske politifolk ved Haram al-Sharif i Jerusalems okkuperte gamleby. Israel installerte metalldetektorer og overvåkingskameraer ved inngangen til området, som jødene kaller Tempelhøyden.

Etter massive protester ble restriksjonene opphevet.

