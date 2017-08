Trump takker Putin for å sende hjem diplomater

utenriks

Det er usikkert hvorvidt presidenten var humoristisk i sine uttalelser under en brifing på egen golfbane i Bedminster i New Jersey.

– Jeg vil takke ham (Putin) for å redusere lønningene våre. Sånn jeg ser det, er jeg veldig takknemlig for at han lar et større antall gå, så vi kan betale ut mindre i lønn, sa Trump.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sa mandag at Trump-administrasjonen kommer til å respondere på Russlands beslutning om å redusere antall amerikanske diplomater innen 1. september.

Russlands diplomatkutt er en gjengjeldelse som følge av de nye sanksjonene som ble vedtatt av Representantenes hus i juli. Antallet amerikanske diplomater i Russland skal ned i 455 personer – det samme antallet som Russland har i USA.

Trump-administrasjonen har til gode å stadfeste hvordan diplomatkuttet kommer til å påvirke USAs tilstedeværelse i Russland og hvilke ringvirkninger det får for forholdet mellom de to stormaktene.

