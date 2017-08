– Hetebølgen på Balkan vil få følger for landbruk og dyreliv

utenriks

Regionen opplever en av de varmeste og tørreste somrene på flere år, og flere personer har omkommet som følge av heten. Det har også vært flere skogbranner, blant annet i Kroatia og Montenegro. Det får følger for jordbruket, og Serbia er spesielt hardt rammet.

Eksperter mener så mye som 60 prosent av maisavlingene i landet er ødelagt. Vannivåene landet over har sunket drastisk, noe som truer fiskebestanden.

Omtrent en million hektar av Serbias avlinger består av mais.

– Dessverre har den ekstreme tørken kommet mens maisen er på sitt mest sensitive utviklingsstadium. Ikke engang kraftige regnskurer vil hjelpe nå, sier Zeljko Kaitovic i det statlige forskningsinstituttet for mais.

I nabolandet Ungarn har foreløpige statistikker vist at kornhøstingen vil reduseres med omtrent sju prosent. De økende temperaturene i landet har ført til at myndighetene har satt en strengere grense for hva som skal regnes som tørke, noe som gjør det vanskeligere for bønder å få kompensasjon fra forsikringsselskaper.

