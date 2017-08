Afghanistan: 13 drept da hus ble beskutt

utenriks

Faryab-provinsens politisjef Dilawer Shah Dilawer sier minst 13 sivile ble drept og tre såret da huset ble truffet under kamper mellom Taliban og sikkerhetsstyrkene fredag kveld.

Det er ukjent hvem som sto bak, og en delegasjon er sendt til stedet for å kartlegge hva som har skjedd, legger han til.

Taliban har ikke kommentert opplysningene.

Krigshandlingene har økt i omfang i Faryab-provinsen, og begge parter i konflikten har blitt anklaget for å slå til mot sivile.

Norge hadde fra 2004 en styrke i Faryab-provinsen. Da de norske soldatene rykket inn, var Taliban fraværende. Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) trakk Norge ut i 2012 da hun konkluderte med at hovedmålet med krigen var nådd. Et halvt år etter at de siste norske soldatene ble sendt hjem, hadde opprørerne tatt kontroll over store områder.

