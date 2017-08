Dalai Lama avlyser Afrika-reise på grunn av utmattelse

utenriks

– Hans hellighet har motvillig gått med på at hans 82 år gamle kropp har bedt ham hvile. Og siden hans leger også har gitt ham rådom å unngå å legge ut på lange reiser de neste ukene, har Hans hellighet besluttet å dra hjem til Dharamsala for å komme til kreftene igjen, heter det i en uttalelse datert fredag kveld og som Botswana offentliggjorde lørdag.

Dalai Lama lever i eksil i Dharamsala i Nord-India. Han skulle ha deltatt på en tre dager lang konferanse i Botswanas hovedstad Gaborone fra 17. august. I uttalelsen som Dalai Lama har skrevet til Botswanas myndigheter og til arrangørene av konferansen, gir han uttrykk for dyp beklagelse for at han har måttet avlyse besøket.

