Opposisjonen lover fortsatt kamp etter presidentvalg i Kenya

utenriks

– Vi vil ikke la oss kue. Vi vil ikke stoppe, sier opposisjonsalliansens talsperson Johnson Muthama, samtidig som han beskriver politiets aksjoner mot demonstranter som et forsøk på å få koalisjonen til å tie.

Videre hevder han at over 100 mennesker har blitt drept i kjølvannet av valget tirsdag, selv om dette ikke er bekreftet av andre kilder.

Han mener sittende president Uhuru Kenyatta, som ifølge valgkommisjonen slo NASA-kandidat Raila Odinga med 54 prosent av stemmene i valget, «ikke har noe mandat til å være president for Kenyas folk».

– Vi vil forsikre folket om at vi har viljen, besluttsomheten og midlene til å forsikre at deres stemmer vil telle til slutt. Vi skal formidle hva vårt neste skritt blir når den rette tiden kommer. Nå ber vi våre tilhengere og andre kenyanere om å holde seg unna fare, sier Muthama.

Dødstallet stiger

Ifølge en menneskerettsgruppe i Kenya har 24 mennesker blitt drept siden tirsdag i forbindelse med demonstrasjoner etter valget.

Lørdag opplyser en arbeider ved et likhus i Kenyas hovedstad Nairobi at ni personer som har dødd som følge av skuddskader, ble brakt dit samme dag. De ni ble hentet ut av slumområdet Mathare, der opposisjonen mot Kenyatta har stor støtte.

Tidligere lørdag opplyste myndigheter og politi at ytterligere to døde er funnet i andre deler av landet.

– En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.

I byen Siaya sørvest i landet opplyser en anonym polititjenestemann at en mann ble skutt og drept i en demonstrasjon, og at demonstrantene hindret politiet fra å hente ut den døde mannen.

De to hendelsene fant sted natt til lørdag, og det antas at de ni som ble brakt til likhuset i Nairobi døde rundt samme tid.

Ber om etterforskning

Amnesty International har bedt kenyanske myndigheter om å etterforske meldingene om at folk er skutt og drept av politiet i forbindelse med protestene mot valgresultatet.

De hevder å ha mottatt troverdige meldinger om at politiet står bak minst tre drap: Et i slummen i Nairobi, og to i det vestlige distriktet Kisumu.

Anklager

Odinga mener valgresultatet er manipulert. Hans tilhengere har derfor gått ut i gatene både i Nairobi og i Kisumu for å demonstrere.

Demonstrasjonene har også medført opptøyer og plyndring, og tidlig lørdag morgen var det fortsatt sammenstøt mellom politi og demonstranter i slumområdene Mathare og Kibera i hovedstaden.

Samtidig har tilhengere av Kenyatta inntatt gatene for å feire, noe som også har ført til tap av menneskeliv.

– Fire personer mistet livet da de ble påkjørt mens de feiret, sier en polititalsmann.

Odinga kom med tilsvarende påstander under de to foregående valgene i 2007 og 2013. I 2007 oppsto det opptøyer og over 1.000 personer ble drept.

(©NTB)