Statsviter: – Ikke sikker på at Kenyatta vant

– Om spørsmålet er hvorfor Kenyatta vant, er mitt svar at jeg ikke er sikker på om han gjorde det, sier Anders Sjögren, statsviter ved Nordiska Afrikainstitutet.

Den sittende presidenten fikk 54,27 prosent av stemmene, mens opposisjonens kandidat Raila Odinga måtte nøye seg med 44,74 prosent.

Odinga hevder valgresultatet ble manipulert og har kalt tirsdagens valg for en farse. Odingas allianse NASA boikottet kunngjøringen fra valgkommisjonen fredag kveld.

– Min reaksjon er at disse tallene bør undersøkes nærmere ut fra de innvendingene opposisjonen har, og det faktum at prosessen som valgkommisjonen har brukt, ikke har fulgt loven, sier Sjögren.

Problemer

Valgkommisjonen skal i utgangspunktet publisere stemmene fra hver valgkrets, men har i stedet vist resultatet fra hele regioner i landet. Valgkommisjonens forklaring har vært tekniske problemer.

Opposisjonen har sagt at årsaken til publiseringssvikten av de lokale resultatene er at noen har sittet sentralt og tuklet med stemmene, ifølge Sjögren, som er på plass i Nairobi.

Lederen for valgkommisjonen har innrømmet at det har vært enkelte problemer. Blant annet ble det rapportert om et oppmøte på 115 prosent i en valgkrets. Utenlandske valgobservatører har også meldt om problemer ved flere stemmelokaler.

Folkegrupper

I Kenya stemmes det i hovedsak etter etniske folkegrupper. Odinga representerer folkegruppen luo, som dominerer vest i landet. Folkegruppen har lenge følt seg ekskludert fra den politiske makten.

Kenyatta representerer kikuyu – samme som tre av de fire presidentene siden uavhengigheten i 1963. Mange av resultatene fredag var i strid med de demografiske mønstrene, ifølge Sjögren. Han legger til at noen av resultatene er svært usannsynlige.

Urolig

Opposisjonen har sagt at den ikke vil ta valgresultatet til retten. Det har ført til bekymring for uroligheter og protester.

– Opposisjonen har oppfordret sine velgere til å holde seg rolig, men det er ikke umulig at det kommer til å være urolig i deler av Nairobi. Det er mye politi og mange soldater i gatene her, og det kan bli konfrontasjoner. Det kan også bli et spørsmål om fredelige demonstrasjoner og streiker. Det kommer an på hva opposisjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjøre, sier Sjögren.

