Ubåteier varetektsfengslet – svensk kvinne fortsatt savnet

utenriks

Arbeidet med å heve ubåten, som ble funnet på sju meters dyp i Køgebukta sør for København, har pågått siden klokken 10 lørdag formiddag.

I en pressemelding lørdag kveld opplyser politiet at denne delen av arbeidet er avsluttet, og at ubåten skal forankres i et lukket område i Nordhavnen der den ventes å ankomme klokken 22.

Der vil den bli delvis tømt for vann, slik at den kan løftes opp på land. Dette ventes å ta flere timer av hensyn til å sikre eventuelle spor i saken.

Etter dette blir den transportert til en lukket hall, der den skal undersøkes av politiet. De skal forsøke å finne svar på hva som skjedde med den svenske journalisten som ble observert om bord i ubåten kort tid før den forliste, og som har vært savnet siden torsdag.

Varetektsfengslet

Den 17,8 meter lange og 40 tonn tunge hjemmelagde ubåten UC3 Nautilus forliste under mystiske omstendigheter et sted i Øresund.

Mannen som har laget ubåten, den danske oppfinneren Peter Madsen, har tidligere vært siktet for å ha drept kvinnen som var om bord, på ukjent sted og på ukjent vis. Lørdag ettermiddag ble han fremstilt for varetekt.

Under fengslingsmøtet ble det besluttet at Madsen skal varetektsfengsles i 24 dager for uaktsomt drap, ettersom dommer Kari Sørensen ikke fant tilstrekkelig bevis for å fengsle ham for drap.

Ville forklare seg

Den svenske kvinnen er foreløpig ennå ikke gjort rede for. Ifølge Madsens forsvarsadvokat ønsket ubåteieren å forklare seg for åpne dører under fengslingsmøtet, der det var et stort medieoppbud til stede.

I etterkant av rettsmøtet vil imidlertid ikke forsvarsadvokat Betina Hald Engmark gå inn på hva han forklarte.

–Han er påvirket av situasjonen, og det kunne jo alle se i retten. Ellers kan jeg ikke uttale meg, sier hun.

Antatt omkommet

Politiet har foreløpig ikke gått ut med mer presise opplysninger om hva som skjedde torsdag, utover at den svenske journalisten er savnet og antas å ha omkommet.

Madsen, som er kjent i Danmark som bygger av både ubåter og raketter, ble selv reddet da ubåten sank torsdag. Før den tid hevder han at han satte den svenske journalisten i land i København.

Der fant også den siste sikre observasjonen av ubåten sted, men kvinnen er fortsatt borte. Det var kvinnens kjæreste som meldte ubåten savnet.

Etterforsker

Fengslingsmøtet skulle startet klokken 14 lørdag, fire timer etter at hevingsarbeidet av ubåten ble satt i gang. Det ble imidlertid utsatt og flyttet til en større rettssal som følge av den store medieinteressen.

Madsen var tidligere siktet for å ha drept den svenske kvinnen som var ombord i båten hans, på ukjent sted og på ukjent vis, men retten fant ikke grunnlag for dette.

Madsen nekter skyld etter denne siktelsen, og uttalte lørdag at han er uskyldig ifølge den svenske avisen Sydsvenskan.

Madsen hevder han satte kvinnen i land på Refshaleøen. Politiet er nå i gang med å gå gjennom opptak fra kameraer i området.

(©NTB)