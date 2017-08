Verdens elefantdag markeres for sjette år på rad

utenriks

De siste mammutene levde på Vrangeløya for rundt 4.000 år siden. Da var dyrene så ødelagt av genetiske sykdommer at de ikke lenger hadde luktesans, de unngikk sosialt samvær og pelsen ble ødelagt, påpeker FNs miljøprogram (UNEP).

I anledning Verdens elefantdag lørdag oppfordrer FN verdenssamfunnet til å ta grep for å sikre bestanden av dagens elefanter, både de afrikanske og asiatiske, og sikre det genetiske mangfoldet. Bare de siste sju årene har 20.000-30.000 elefanter blitt drept av krypskyttere, anslår FN.

Det er likevel positive tegn, bestanden er i vekst noen steder, særlig i det sørlige Afrika, men de majestetiske dyrene trues på annet vis. Skoghogst, gruvedrift og landbruk skaper problemer for elefantenes naturlige tilholdssted både i Afrika og Asia. Dette bidrar til at utbredelsesområdene fragmenteres, som igjen skaper isolasjon. I sin tur fører det til at elefantene ikke lenger finner hverandre like lett som før, og det blir lettere for krypskyttere å sette ut feller, påpeker FN.

Tanken om å etablere Verdens elefantdag ble skapt i 2011 av de canadiske filmskaperne Patricia Sims og Michael Clark, samt Sivaporn Dardarananda, som leder Elephant Reintroduction Foundation i Thailand.

12. august 2012 ble dagen offisielt etablert, og støttes i dag av over 65 organisasjoner.

