Den forliste ubåten er hentet opp på land

utenriks

Arbeidet med å få ubåten opp av vannet har pågått siden lørdag formiddag. Det var ikke mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten. Politiets kriminalteknikere skal nå undersøke farkosten.

Den svenske kvinnen som var om bord med den danske oppfinneren Peter Madsen da ubåten forlot havnen ved Refshaleøen i København torsdag kveld, er fortsatt savnet.

Ubåten sank fredag morgen, men Madsen ble reddet i land. Han ble først siktet for å ha drept kvinnen som var om bord, på ukjent sted og på ukjent vis. Lørdag ble det besluttet at Madsen varetektsfengsles i 24 dager for uaktsomt drap. Dommer Kari Sørensen fant ikke tilstrekkelig bevis for å fengsle ham for drap.

(©NTB)