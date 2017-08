Odinga oppfordrer til generalstreik i protest mot valget i Kenya

utenriks

72-åringen dukket søndag opp i offentligheten for første gang etter at han tapte fredagens presidentvalg mot president Uhuru Kenyatta.

Foran store folkemengder som hadde møtt opp i slumområdet Kibera i Nairobi, oppfordret han til streik, samtidig som han ba sine tilhengere om å holde seg unna politiet etter at 16 personer har blitt drept under protester siden valget.

–Vi hadde varslet på forhånd at de kom til å stjele valget, og det er det som skjedde. Men vi er ikke ferdige ennå. Vi gir ikke opp. Vent på videre instrukser som jeg vil kunngjøre tirsdag, sa Odinga.

Dødstallet stiger

Sittende president Uhuru Kenyatta er utpekt som vinner av tirsdagens valg med 54,27 prosent av stemmene. Odinga fikk 44,74 prosent.

Valgobservatører mener alt har gått riktig for seg, og søndag valgte utenriksminister Børge Brende (H) å gratulere Kenyatta med gjenvalg.

Søndag ble det bekreftet at ytterligere sju personer er drept i sammenstøt i Kenya siden valget.

– Vi har mottatt tre lik ved likhuset i Kisumu, og vi har mottatt ett lik i Homa Bay, samt ett i Migori og to i Siaya, sier en høytstående polititjenestemann.

De sju er blitt drept i sammenstøt med politi i den vestlige delen av Kenya siden fredag kveld.

Det offisielle dødstallet siden fredag er 16, men en statlig finansiert menneskerettighetsgruppe i Kenya hevder at politiet alene har stått for 24 drap etter valget. Dette blir benektet av politiet, som sier de har drept seks kriminelle personer.

Opposisjonsalliansen NASA hevder på sin side at dødstallet er minst 100.

–Det har vært en sammensvergelse om å drepe våre tilhengere, sa Odinga i en kort tale til sine tilhengere.

Etnisk vold

De voldelige protestene som har preget landet de siste dagene, så ut til å ha roet seg noe søndag.

AFPs fotografer var vitne til et voldelig sammenstøt mellom tilhengere av de to rivalene fra valgkampen, der to menn ble utsatt for grov vold.

Timer før Odinga besøkte Nairobi-slummen Mathare, satte hans tilhengere fyr på flere butikker tilhørende kikuyu-folk i byen.

Det var angivelig en reaksjon på at kikuyu-folk hadde gått til angrep på en mann fra luo-folket. En fotograf forteller at hundrevis av folk fra begge grupper samlet seg i byen like etter. Bevæpnet med pinner, pil og bue gikk de til angrep på hverandre.

Splittet

Odinga tilhører den etniske gruppen luo, mens Kenyatta tilhører kikuyu-folket. Politikken i Kenya har lenge vært splittet mellom flere ulike stammer, og reaksjonene når en kandidat fra en annen stamme vinner presidentvalget, har ofte vært kraftige.

Tre av Kenyas siste fire presidenter har vært av kikuyu-folket, som er landets største etniske gruppe. Dette har ført til at luoer og andre store etniske grupper føler seg marginalisert i samfunnet.

I 2007 hevdet Odinga og hans allierte at et valg hadde blitt stjålet av Mwai Kibaki fra kikuyu-folket. Utenlandske valgobservatører støttet at valget ikke hadde gått helt korrekt for seg.

Politisk uenighet om land og tilgang til elektrisk kraft, med tilknytning til gamle etniske disputter, blusset opp. Det førte til to måneder med omfattende vold der 1.100 mennesker ble drept, mens 600.000 ble drevet på flukt.

