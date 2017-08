SOHR: 25 IS-krigere drept i det sentrale Syria

utenriks

Den syriske regjeringshæren har i flere måneder stått i spissen for en offensiv for å gjenerobre den store ørkenregionen som strekker seg fra den sentrale delen av landet og til grensene mot Irak og Jordan. Lørdag bisto Russland i en ny aksjon i området, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– 25 IS-medlemmer ble drept og andre ble såret i en kommandoaksjon ledet av syriske regimestyrker med luftstøtte fra russiske krigsfly og helikoptre nordøst i Homs-provinsen, heter det i en uttalelse fra SOHR, som mottar sin informasjon fra et nettverk av aktivister på bakken.

Seks regimesoldater ble også drept i kampene som oppsto, ifølge SOHR.

En kilde i den syriske hæren sier operasjonen fant sted 20 kilometer inne på IS-kontrollert område og at regimets styrker skaffet seg kontroll overtre landsbyer, forteller kilden til det statlige nyhetsbyrået SANA.

