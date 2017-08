Scaramucci: Folk i Det hvite hus prøver å kaste Trump

utenriks

Scaramucci sier i et intervju med ABC News onsdag at «elementer» i Det hvite hus forsøker å «kaste ut» Trump, melder BBC.

Scaramucci fikk sparken i slutten av juli etter bare ti dager i jobben. Det skjedde etter at The New Yorker publiserte uttalelser fra en samtale med en journalist der Scaramucci kritiserte stabssjef Reince Priebus og sjefstrateg Steve Bannon i vulgære ordelag.

Trump har siden han tiltrådte i januar slitt med lekkasjer fra Det hvite hus til amerikanske medier. Ikke navngitte tjenestemenn har ved en rekke anledninger blitt sitert på opplysninger som har satt presidenten og hans administrasjon i et ufordelaktig lys.

(©NTB)