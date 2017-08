USAs sikkerhetsrådgiver kaller volden i Charlottesville for terror

utenriks

En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 andre skadd da en bil pløyde inn i en motdemonstranter under en høyrenasjonalistisk protest i universitetsbyen i Virginia lørdag.

– All den tid du begår et angrep mot folk for å skape frykt, så er det terrorisme. Det faller inn under definisjonen på terrorisme, sier H.R. McMaster til ABC søndag.

McMaster leder USAs nasjonale sikkerhetsråd. Sjefen hans, Donald Trump, har fått massiv kritikk fra politikere i både sitt eget parti Republikanerne og fra Demokratene for sin reaksjon på volden.

Presidenten fordømte volden, men rettet ikke kritikken spesifikt mot de hvite nasjonalistene og såkalte alt-right-aktivistene som inntok Charlottesville i helgen. Trump har heller ikke stemplet bilangrepet som et tilfelle av innenlands terrorisme.

