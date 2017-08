Bilfører som drepte jente (13) trolig suicidal

utenriks

Departementets talsmann Pierre-Henry Brandet sier til BFMTV at hendelsen ikke er knyttet til terror. Den 32 år gamle mannen skal ha forsøkt å ta livet sitt så sent som i forrige uke.

Hendelsen skjedde mandag kveld i distriktet Seine-et-Marne 35 kilometer øst for Paris, på et lite industristed med noen hundre innbyggere. Ifølge BFMTV ble føreren av bilen raskt pågrepet. En polititjenestemann sier at den anholdte virket psykologisk ustabil.

Brandet sier at fire personer er kritisk skadd og at åtte andre gjester på pizzarestauranten fikk mindre skader.

Politiet har ikke sagt noe om mannens nasjonalitet. Flere medier melder at han vil bli avhørt av terrorspesialister fra Paris i løpet av kvelden og natten.

Lørdag ble en kvinne drept og 19 såret da en bil kjørte inn i en gruppe mennesker som protesterte mot en høyreekstrem demonstrasjon i Charlottesville i USA.

I forrige uke kjørte en algerisk mann bilen sin inn i en gruppe franske soldater i utkanten av Paris. Ingen ble drept, men seks soldater ble såret.

14. juli i fjor ble 86 mennesker drept da en lastebil pløyde seg vei gjennom folkemengden i Nice. Politiet skjøt og drepte føreren inne i bilen etter en dødsferd på nesten to kilometer.