Det hvite hus: – Trump fordømmer hatgrupper på det sterkeste

Staben rundt den amerikanske presidenten har jobbet febrilsk for å utdype Donald Trumps uttalelse etter de voldelige sammenstøtene i Charlottesville i delstaten Virginia. Trump har fått kraftig kritikk fra både demokratisk og republikansk hold etter at han lørdag fordømte vold «på mange sider» i forbindelse med at nasjonalister og nynazister samlet seg i byen, uten tydelig å fordømme høyreekstremister og andre hatgrupper.

Søndag opplyser Det hvite hus at Trump «selvfølgelig» snakket om hvit makt-grupper, nynazister og andre hatgrupper lørdag. Presidenten fordømmer «alle former for vold, fordommer og hat», sier en talskvinne.

Bortsett fra å videresende et par Twitter-meldinger, har presidenten holdt tyst etter beskjeden som utløste kritikken.

En kvinnelig motdemonstrant ble drept da en bil kjørte inn i menneskemengden med stor fart. Sjåføren er siktet for forsettlig drap.

USAs sikkerhetsrådgiver og flere andre har omtalt volden mot motdemonstranter i Charlottesville som terror.

– Når noen gjennomfører et angrep mot folk med hensikt å skape frykt, er det terrorisme. Det faller inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H. R. McMaster, i et intervju med ABC søndag.

