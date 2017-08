Ny tendens: Migranter drar mot Spania mer enn Italia

utenriks

Oversikten kommer fra Frontex, EUs byrå grensekontroll. Italia er fortsatt innfallsport nummer én til Europa, men sammenlignet med juli i fjor falt tallet med 57 prosent til 10.160 personer.

Dette er det laveste månedstallet siden 2014. Frontex forklarer det lave tallet med dårlige værforhold i Middelhavet, økende vold i den libyske havnebyen Sabratah og mer effektiv overvåking fra den libyske kystvakten.

I Spania derimot gikk tallet opp til 2.300 personer, en firedobling fra juli 2016. Totalen for årets sju første måneder er rundt 11.000 migranter over havet, det samme antallet som var for hele 2016, opplyser EU-byrået.

I Hellas ble det registrert 2.300 ankomne, en nedgang på 25 prosent fra måneden før. Sammenlignet med de sju første månedene i 2016 er tallet falt med 90 prosent, sier Frontex.

