Sør-Koreas president maner til fred på Koreahalvøya

– Det vi prioriterer høyest, er Sør-Koreas nasjonale interesse, og fred er i vår nasjonale interesse, sa Moon under et møte med sine rådgivere mandag.

– Jeg er overbevist om at USA vil svare på den nåværende situasjonen på en rolig og ansvarsfull måte i tråd med vår politiske linje, sa Moon.

Presidenten møtte samme dag USAs forsvarssjef Joseph Dunford, som er på besøk i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Ifølge Moons talsmann understreket Dunford at bruk av militærmakt mot Nord-Korea kun vil bli vurdert hvis diplomati og økonomiske sanksjoner mislykkes.

– Han sa at alle håper å løse den nåværende situasjonen uten krig, sier talsmann Park Su-hyan om Dunford.

– Vi søker en fredfull løsning på krisen, sa Dunford selv til journalister i Seoul, ifølge lokale medier.

I tillegg til samtaler med presidenten hadde forsvarssjefen også møter med sørkoreanske politikere og forsvarstopper. I møtene gjorde Dunford det klart at USA står klar til å ta i bruk hele sitt «spekter av militære evner for å forsvare våre allierte og USA», ifølge en talsmann for Dunford.

Dunfords besøk i Sør-Korea kommer etter den seneste ukens opphetede retorikk mellom USA og Nord-Korea.

Analytikere mener en eventuell militær konflikt med Nord-Korea vil ramme Sør-Korea hardt. Landets hovedstad Seoul, med nærmere 10 millioner innbyggere, ligger innenfor rekkevidden til nordkoreansk artilleri.

